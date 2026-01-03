Il Pontelungo rinforza la difesa: ufficiale Emiliano Beron Cano

Albenga. Zanardini potrà contare su un difensore in più. Natale è passato da qualche settimana ma, sotto l’albero, l’allenatore ingauno ha trovato un nuovo regalo da scartare: è ufficiale Emiliano Beron Cano, argentino classe 2002. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Merialdo Mendoza, maturando in Spagna nel Palencia in Tercera Federacion, l’equivalente della Serie D italiana.

In Italia ha militato in Promozione al Tricase e nel Città di Otranto, entrambe militanti in Promozione nei rispettivi campionati del sud Italia.

