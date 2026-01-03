La comunità venezuelana in piazza a Genova: “Lottiamo per la libertà e la democrazia”

Genova. La comunità venezuelana a Genova si è riunita sabato sera in piazza Caricamento dopo l’attacco degli Stati Uniti che ha portato all’arresto del presidente Nicolas Maduro. Un’iniziativa nata per esprimere “vicinanza, preoccupazione e speranza per il futuro del Paese“.

Il raduno è iniziato alle 20.00 con una preghiera collettiva seguita dall’inno nazionale venezuelano. Molti partecipanti hanno portato bandiere e cartelli, manifestando solidarietà verso i connazionali che in queste ore affrontano tensioni e incertezze.

» leggi tutto su www.genova24.it