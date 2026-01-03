Attesa nel mondo sportivo del Tigullio per l’arrivo della Fiamma Olimpica che venerdì 9, partita da Massa, dopo avere attraversato lo Spezzino transiterà nel Tigullio; in particolare a Lavagna, Rapallo e Portofino per fare poi tappa al Porto Antico di Genova da dove ripartirà l’indomani diretta a Imperia; proseguirà poi per Cuneo.
A Rapallo, giovedì 8 iniziativa del “Festival dei sentieri” con una camminata da Villa Tigullio (8.15) alla chiesetta di Sant’Anna (10.45) e successivo incontro e conferenze al Golf.