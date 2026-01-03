Lettere/ “Recco, segnalo la presenza di un questuante aggressivo”

Da Cristiano Capurro

Buonasera, volevo segnalare che questa mattina intorno alle 8:20, a Recco, poco dopo la stazione in zona Bar Riviera, c’era un uomo italiano che chiedeva soldi in modo molto insistente. A un certo punto ha anche minacciato mia madre dicendole che le avrebbe dato un pugno in faccia, oltre a insultarla. Più avanti c’era anche una signora anziana con una stampella che era stata insultata dalla stessa persona ed era visibilmente spaventata. Se possibile, sarebbe importante far girare questa segnalazione per informare più persone sull’accaduto.

