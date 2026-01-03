Magliani: “Uniti per Arcola perde un altro consigliere, maggioranza sempre più incerta”

“Ad Arcola si è chiuso un 2025 intenso e si apre il 2026 con il botto. Il gruppo Uniti per Arcola perde un altro esponente per dimissioni ad un anno esatto dall’ingresso per surroga del consigliere Essadi. E’ infatti di oggi la rinuncia al mandato della consigliera Chiara Dell’Amico che sarà sostituita da Fabiana Magrone alla quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”. Così il consigliere di 14 Luglio/Rifondazione Comunista Arcola Paolo Magliani, che prosegue: “Evidentemente non tutto è oro quel che luccica di fronte a un bilancio di previsione 2026 presentato in una mattinata lavorativa prenatalizia con troppi peana dal sindaco e dai suoi assessori e approvato con soli 8 voti a favore. Da una parte si sono (auto) lodate le maggiori entrate finanziarie dovute ai fondi del PNNR e al recupero dei crediti da parte di Spezia Risorse, da un altro si è chiesto e ottenuto nuovi balzelli come la tassa di scopo e quella di soggiorno per garantire nuovi gettiti per viabilità e turismo. Se pochissimo si è detto sul fronte culturale e sportivo, poco si è aggiunto sull’aumento dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle frazioni, del probabile fallimento del progetto della rotonda di San Genesio approvata in tutta fretta dal consiglio per non perdere un’opera di Anas distruttiva per l’assetto idrogeologico del territorio (per questo non votata dal sottoscritto) e soprattutto della mancata adozione del Puc, data per certa entro la fine del 2025 e invece ancora lontana, dato che l’iter pare ancora lungo e mancano le votazioni del consiglio sulle osservazioni presentate dai cittadini. Abbiamo giustamente condannato la riforma della sanità voluta con un colpo di penna dal presidente della Regione Bucci senza ascoltare i territori, ma poi si è deciso l’acquisto con “motu proprio” del primo cittadino di acquistare un fondo da adibire ad ambulatorio senza alcuna garanzia da parte di Asl per il suo utilizzo concreto per la popolazione, data la grande confusione sotto il cielo che incombe in Liguria. A proposito: si è dimostrato quanto poco sia valso un assessorato alla sanità (orgogliosamente rifiutato da Rifondazione come un affronto) dato che il sindaco ha dato prova ancora una volta di quanto la materia, per quello che compete a un piccolo comune come Arcola, sia di sola ed esclusiva sua competenza. Per questo ribadiamo lo spreco di risorse pubbliche per un simile assessore, mossa che ha contribuito al mancato equilibrio tra le forze politiche che compongono una maggioranza sempre più zoppicante. Prova ne sia l’incertezza della presidenza del consiglio comunale mostrata inizialmente nel volere una modifica di regolamento proprio per rallentare le operazioni dei consiglieri, oltre che l’inserimento della doppia convocazione del consiglio una volta ritrovatosi senza il numero legale. E’ mancata soprattutto una corretta comunicazione sia verso i cittadini che e verso i consiglieri, compresi quelli di zona neo eletti nel 2025″. Magliani ricorda poi di aver presentato 11 interpellanze su Pianazze, Battifollo, Ressora, Romito e Piano di Arcola e 5 mozioni, alcune delle quali approvate, come per esempio su “Riconvertiamo Seafuture” lo scorso novembre “un documento importante che vuole Arcola fuori dalla logica militarista che sta invadendo il mondo, Europa in primis, con la nostra provincia spezzina “regina” di quelle armi che hanno contribuito alla devastazione di Gaza e Ucraina”. “Rivendichiamo con orgoglio l’approvazione dei documenti contro il massacro israeliano a Gaza e contro i crimini del regime sionista capace di dichiarare sei guerre in pochi mesi agli stati confinanti e poi anche all’Iran, con l’aiuto decisivo degli Stati Uniti. Mai come in questi mesi siamo sempre più vicini a una guerra mondiale sempre più nei fatti e sotto gli occhi di tutti. L’attacco illegale degli Usa allo stato sovrano del Venezuela avvenuto proprio questa mattina apre altre inquietanti ombre sul pianeta che sembra direzionato verso una distruzione atomica. Arcola non deve dimenticare la pace e lo sforzo che ogni comunità e istituzione, anche più piccola, deve fare per richiederla e ottenerla. In questa ottica l’aver ottenuto l’approvazione di una intitolazione di una via o di una piazza per il giornalista Vittorio Arrigoni, grande uomo di pace trucidato a Gaza nel lontano oramai 2011, rappresenta la nostra maggiore conquista su un territorio che Rifondazione continuerà a vigilare sempre e solo per conto dei cittadini arcolani”.

L’articolo Sernicola allo Spezia, c’è l’ufficialità del club proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com