Moconesi: incendio in cucina; inagibile anche l’appartamento al piano superiore

Incendio nel pomeriggio al secondo piano di un palazzo a Ferrada, frazione di Moconesi in Fontanabuona. Il rogo si sarebbe sviluppato per un cortocircuito in cucina. La persona presente in casa è uscita; un vicino ha chiamato i vigili del fuoco dando l’allarme e ricevendo le istruzioni per limitare l’estendersi del fuoco, come la chiusura delle porte e invitare gli altri inquilini a uscire. Intanto da Chiavari partiva una squadra con l’autoscala e da Genova una seconda e il mezzo con gli autoprotettori. Spento l’incendio risulterebbe inagibile anche la cucina al piano superiore di quella dove si è sviluppato l’incendio.

