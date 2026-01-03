Nuovo accordo territoriale per gli affitti a canone concordato: cosa cambia

È stato firmato l’accordo agevolato per gli affitti a canone concordato nel Comune della Spezia. Il nuovo Accordo Territoriale, che annulla e sostituisce il precedente, si applicherà ai contratti che decorreranno dal 1° gennaio 2026 e che saranno registrati all’Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.

L’intesa aggiorna il quadro regolatorio locale previsto dalla normativa nazionale, rafforzando le regole sui contratti a canone concordato e rendendole più aderenti alle esigenze abitative della città. Il nuovo accordo interviene sulla definizione delle zone urbane, che passano da cinque a sei, sull’aggiornamento dei valori minimi e massimi dei canoni e sulla definizione di parametri oggettivi per la valutazione delle caratteristiche degli alloggi. L’obiettivo è favorire canoni sostenibili, maggiore stabilità contrattuale e un utilizzo più ampio degli strumenti fiscali e amministrativi che incentivano la locazione a canone concordato. È inoltre previsto un particolare trattamento per i proprietari che rinunciano alla locazione breve di tipo turistico per concedere gli immobili in locazione secondo il nuovo accordo territoriale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com