Per Footgolf in Spiaggia ad Alassio un servizio tv speciale a cura di Tgevents Television

Alassio. L’evento del 6 gennaio ad Alassio sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television grazie ad Andrea Biandrino (Andrea Events) che con il supporto dell’operatore Beppe Puglisi seguiranno la manifestazione, ovvero la 10° edizione di Footgolf in spiaggia, sin dalla serata di Gala del 5 gennaio che si svolgerà presso l’Hotel Regina.

All’evento saranno protagonisti, oltre a tutti gli ospiti presenti tra ex campioni di calcio e sportivi e personaggi della tv e dello spettacolo, il musicista e cantautore Nando Rizzo, il cantante Marco Anelli e l’animatore Giacomo Aicardi.

