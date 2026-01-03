Pietra Ligure piange la scomparsa di Paolo Pesce: una vita per la Resistenza e la memoria

Pietra Ligure. La sezione ANPI di Pietra Ligure comunica con profondo cordoglio la scomparsa del partigiano “Pietra”, Paolo Pesce, presidente onorario della sezione.

Nato nel 1926, Paolo Pesce partecipò giovanissimo alla Resistenza nelle file della IV Brigata “Manin”, distaccamento Rebagliati, operante nella zona di Rialto e Calice Ligure. Terminata la guerra, il suo impegno non venne mai meno: fu il vero fulcro della sezione ANPI di Pietra Ligure, ricoprendo nel tempo i ruoli di Segretario, Presidente e infine Presidente Onorario.

