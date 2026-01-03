Portofino: il Consiglio boccia il progetto del “Cavalluccio”

Il Consiglio comunale di Portofino ha respinto la proposta per “La realizzazione di una autorimessa ed altre volumetrie destinate a servizi, la riqualificazione con modesto ampliamento dell’antico Ristorante Il Cavalluccio”, situato all’interno dell’edificio che si affaccia su piazza della Libertà dove si trova il capolinea dei bus. I motivi tecnici del no sono due: la necessità di modificare il piano urbanistico recentemente approvato dalla regione e la mancanza, nel progetto, di un interesse pubblico. La pratica potrebbe essere ripresentata in futuro con un progetto concordato col Comune.

