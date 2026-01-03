Pronto soccorso in tilt a Genova, Nicolò: “Il sistema ha retto ma sono raddoppiati i codici rossi”

Genova. Giornata critica nei pronto soccorso genovesi, messi a dura prova dall’esplosione delle sindromi influenzali e dal periodo festivo che aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere. Caos al San Martino, al Villa Scassi e soprattutto al Galliera, con barelle ammassate e ambulanze rimaste bloccate all’esterno.

“Il sistema di emergenza-urgenza ha retto durante tutto il periodo delle festività natalizie grazie alle misure organizzative e di rafforzamento messe in campo – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – senza dimenticare l’operatività degli influenza point all’interno delle case della comunità e agli studi medici di medicina generale aperti straordinariamente. Sono però raddoppiati i codici rossi che hanno creato un naturale rallentamento della presa in carico dei casi meno gravi. È anche per questo che dalla giornata di ieri si sta registrando una maggiore difficoltà, oltre ad un ulteriore aumento degli accessi e alla pressione stagionale tipica di questo periodo”.

