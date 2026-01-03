San Fruttuoso, quattro ragazzi rubano profumi e scappano: arrestati dopo la fuga in auto

Genova. Quattro ragazzi di 18, 19, 21 e 25 anni, tutti di nazionalità rumena, sono stati arrestati ieri dalla polizia per aver rubato alcuni profumi in un negozio di via Donghi, a San Fruttuoso, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto.

È successo ieri intorno alle 17.00. La sala operativa della questura, allertata tramite il 112, ha mantenuto il costante contatto telefonico con il cittadino che aveva fatto la segnalazione e che riusciva a vedere gli spostamenti della macchina. Le volanti del commissariato Centro sono immediatamente intervenute e, tramite la targa, sono risalite alla posizione dell’auto che intanto aveva raggiunto via Giacometti, dove è stata bloccata.

