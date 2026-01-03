Sestri Ponente, donna accerchiata e aggredita da tre ragazzi sul bus: volevano rubarle il portafoglio

Genova. Accerchiata da tre giovani che hanno tentato di rubarle il portafogli per poi aggredirla. È successo ieri sera, poco prima delle 21.00, a bordo di un bus della linea 1 in via Hermada a Sestri Ponente.

L’intervento della polizia è scattato a seguito di una segnalazione al 112. La vittima, ancora presente sul posto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha dichiarato che poco prima era stata circondata da un gruppo di ragazzi: due l’avevano distratta mentre il terzo le apriva lo zaino tenuto in spalla, nel tentativo di mettere a segno il furto.

