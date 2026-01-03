Spezia tra caldo record e piogge irregolari nel 2025 della Liguria

Il 2025 è stato un anno meteorologicamente complesso per la Liguria, segnato da temperature mediamente superiori alla norma e da una marcata irregolarità delle precipitazioni, sia nello spazio sia nel tempo. È quanto emerge dal bilancio annuale diffuso da ARPAL, che restituisce un quadro climatico coerente con le tendenze degli ultimi anni. La provincia della Spezia è stata protagonista di alcuni degli eventi più significativi dell’annata. Proprio nello Spezzino infatti è stato registrato il valore massimo regionale di temperatura: il 12 agosto, a Riccò del Golfo, il termometro ha raggiunto 40,2 gradi, simbolo di un’estate caratterizzata da anomalie termiche marcate e da ripetute ondate di caldo.

Nel complesso, il 2025 si è collocato al 49° posto tra gli anni più caldi dal 1963, con una temperatura media annua di 15,3 gradi rilevata a Genova Sestri. Accanto ai picchi di caldo estivo, non sono mancati episodi di freddo intenso: il valore minimo dell’anno è stato registrato il 23 novembre a Pratomollo, nel Genovese, con -9,6 gradi. Dal punto di vista delle precipitazioni, l’anno è stato segnato da una forte variabilità. La primavera è risultata complessivamente più calda e più piovosa della media, con piogge diffuse e persistenti tra marzo e aprile e fenomeni convettivi localmente intensi a maggio, che hanno interessato anche l’entroterra spezzino e la Val di Vara. L’estate ha mostrato un numero di precipitazioni superiore alla media climatica, soprattutto tra luglio e agosto, a causa di frequenti passaggi temporaleschi e di una spiccata instabilità atmosferica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com