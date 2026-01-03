Strage di Crans-Montana, identificato il corpo del 17enne genovese Emanuele Galeppini

Genova. È stato identificato il corpo del genovese Emanuele Galeppini, una delle vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera, nella notte di Capodanno. Avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni. Gli altri due morti accertati sono il 16enne bolognese Giovanni Tamburi e il 16enne milanese Achille Barosi.

Galeppini, promessa internazionale del golf, si era trasferito a Dubai con la famiglia quando aveva pochi mesi di vita. Era rimasto comunque legato alla Liguria, anche tramite il tifo calcistico per il suo Genoa. Sul green di Rapallo, dove i genitori hanno ancora una casa e dove tornava spesso in vacanza, si era formato sportivamente, partecipando poi a diversi appuntamenti nazionali ed internazionali.

