Taglio del nastro a Sarzana per “Pareidolite” di Matteo Arfanotti alla La Cadrega Art Gallery

Alla galleria La Cadrega Art Gallery di Sarzana ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra personale di Matteo Arfanotti, intitolata “Pareidolite” e curata da Roberto Basso. L’esposizione, ospitata nei locali di via Mazzini 15 a Sarzana, ha registrato una partecipazione numerosa di pubblico, tra cui esperti del settore e collezionisti provenienti anche da fuori regione.

L’evento di apertura, svoltosi il 1° gennaio, ha permesso ai visitatori di confrontarsi con il nuovo ciclo di opere dell’artista. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, la galleria è risultata “gremita in ogni suo spazio”, restituendo “il senso di un appuntamento atteso, capace di generare curiosità, dialogo e autentica emozione”.

