Vandalizzato il presepe di Lerici, indagano i Carabinieri

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Lerici in merito allo spiacevole episodio avvenuto nella notte di San Silvestro in Via Giacomo Matteotti, di fronte alla chiesa di San Francesco. Qui ignoti hanno da prima sottratto dalla capanna del presepe la statuetta di Gesù bambino e, dopo averla danneggiata, l’hanno abbandonata nei pressi del parcheggio della Pubblica Assistenza in Via della Repubblica dove è stata poi ritrovata. All’indomani il parroco don Federico Paganini ha subito sporto denuncia, mentre la statuetta è stata messa al sicuro all’interno della chiesa in attesa di capire se sia possibile ripararla e recuperarla, oppure sostituirla in vista dell’Epifania.

