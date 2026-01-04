Altro prestito secco: c’è Radunovic per la porta

Il serbo Boris Radunovic è il nuovo portiere dello Spezia per la seconda parte della stagione. Il 29enne arriva in prestito secco dal Cagliari. Arrivato in Sardegna nel 2021, è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A nella stagione 2022/23. Vanta 152 presenze in serie B in totale.

Nativo di Belgrado, la scorsa stagione ha giocato nel Bari. Vanta una lunga carriera italiana. Dopo essersi messo in mostra in Serbia con l’FK Rad Belgrado, è l’Atalanta a portarlo nella Penisola, facendolo anche esordire in Serie A nell’ultima giornata del campionato 2015-2016 nel match vinto dai bergamaschi in casa del Genoa. Nelle stagioni seguenti Radunovic si sposta in Campania, guadagnando i gradi di portiere titolare sia ad Avellino che a Salerno, per poi spostarsi a Cremona nella stagione 18/19 e tornare nuovamente a giocare in Serie A nell’anno successivo, questa volta con la maglia del Verona. Dopo una nuova stagione all’Atalanta, Radunovic sbarca in Sardegna.

