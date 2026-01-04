Aperitivo con l’autore, lunedì Paolo Logli al Caffè Garibaldi

Prosegue il viaggio tra le pagine e la città: lunedì 5 gennaio, alle 19, il Caffè Garibaldi di Via Persio ospiterà Paolo Logli per un nuovo appuntamento di “Aperitivo con l’Autore”.

Dopo il successo della prima serata, alcuni lettori non erano riusciti a partecipare, mentre altri hanno ritrovato nei racconti di Il Dio dei Giorni Dispari luoghi, atmosfere e circostanze familiari della città. Da qui nasce l’idea di un nuovo incontro: non un ritorno, ma una prosecuzione del dialogo tra autore e città, tra passato e presente, tra esperienze vissute e storie narrate.

“La Spezia non è solo evocata nei racconti, ma diventa una presenza viva, una geografia emotiva che riaffiora pagina dopo pagina, anche quando il tempo passa e le vite prendono strade diverse”, spiegano gli organizzatori. Chi parteciperà potrà riconoscere luoghi e situazioni raccontati nel libro, come se le storie continuassero a camminare nella città, oltre il confine delle pagine.