Attacco al Venezuela, scatta il presidio di protesta sotto la prefettura di Genova

Genova. Una vasta unione di sigle sindacali, associazioni e partiti politici ha indetto una manifestazione di protesta nel cuore del capoluogo ligure. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 5 gennaio alle ore 18:00, in largo Lanfranco, proprio sotto la sede della Prefettura.

La mobilitazione nasce per esprimere una netta ferma opposizione a quello che gli organizzatori definiscono come un intervento militare statunitense in territorio venezuelano. Nella nota stampa diffusa dalle organizzazioni promotrici, viene denunciata l’aggressione internazionale e, in particolare, viene sollevata la questione del rapimento del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina e le istituzioni locali su quanto sta accadendo nel paese sudamericano, chiedendo il rispetto della sovranità nazionale del Venezuela.

