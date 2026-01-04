COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Celle Varazze sconfitto dal Ligorna, Pisano: “Il vento ha condizionato. Sereno perché abbiamo giocato alla pari della capolista”

Celle Varazze sconfitto dal Ligorna, Pisano: “Il vento ha condizionato. Sereno perché abbiamo giocato alla pari della capolista”

Generico gennaio 2026

Comincia con una sconfitta il 2026 del Celle Varazze. Le Civette proseguono il periodo negativo in termini di risultati perdendo in casa 2-3 contro il Ligorna. Certo, essersela giocata con la nuova capolista del campionato è un motivo di vanto, ma il digiuno dura da troppo tempo ormai. L’ultima vittoria risale infatti al 26 novembre e anche la classifica preoccupa visto che la squadra di Mario Pisano è scivolata in zona playout. Proprio il tecnico ha commentato nel post partita la sfida odierna.

Il commento a caldo sulla prestazione: “Non ho nessun rimpianto. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, si è visto come obiettivamente le condizioni climatiche abbiano condizionato negativamente il nostro primo tempo e il loro secondo tempo. Potevamo far meglio alcune cose però rimpianti non ce ne sono. Abbiamo giocato alla pari della prima in classifica”.

» leggi tutto su www.ivg.it