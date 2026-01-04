Chiavari: Centro civico piazza Del Buono, col nuovo anno ripartono i lavori

Col nuovo anno, a Chiavari, sono ripartiti i lavori per la realizzazione del centro civico di Piazza del Buono, nel quartiere di Ri. La struttura completerà i lavori della piazza e ospiterà: uno spazio dedicato a bambini e ragazzi, uno agli adulti, sarà dotato di bar e sevizi igienici che dovrebbero migliorare l’igiene della zona. Dice il sindaco Federico Messuti: “Il centro avrà una forte valenza sociale: sarà infatti uno spazio di aggregazione per le famiglie e per tutto il quartiere, dove sarà possibile organizzare feste di compleanno e altri eventi. Un investimento importante a favore dei cittadini che rende ancora più vivibili e attrezzati i nostri quartieri”.

