Cimento catodico di San Terenzo, da sfida tra amici a evento imperdibile della Befana

Quella del Cimento è una tradizione storica a San Terenzo e in tutta la Liguria, nata originariamente come una semplice sfida goliardica tra amici per sfidare il freddo mare invernale. Oggi, tuttavia, l’evento del giorno della Befana è diventato un appuntamento fisso e imperdibile per il territorio di Lerici, segnando una crescita esponenziale di partecipanti.

La svolta per la manifestazione avviene nel 2013. “In quell’anno sono stato invitato dall’Ing. Fabio Bertella ad unirmi all’iniziativa che organizzava con il Trittico Natatorio Santerenzino,” racconta Norbert Frroku, l’organizzatore. “Allora eravamo solo in 6 persone a sfidare il freddo”.

