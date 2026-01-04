Contributi per spesa e bollette, Carta Acquisti rinnovata anche per il 2026

Rinnovata anche per il 2026 l’iniziativa della Carta Acquisti. I cittadini con almeno 65 anni e i genitori di bambini sotto i tre anni, in ambo i casi in presenza di specifici requisiti, potranno pertanto continuare a ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per spese alimentari, sanitarie, bollette di luce e gas. “La domanda per avere la Carta, sempre gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata presso gli uffici postali utilizzando i moduli disponibili sul sito del ministero dell’economia e delle finanze – si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze -. Chi già riceve il contributo e mantiene i requisiti previsti dal programma non dovrà fare nuova richiesta: l’accredito bimestrale di 80 euro continuerà ad arrivare automaticamente sulla carta elettronica associata al programma”. Modulistica e ulteriori informazioni sul sito del Mef, qui (cittadini maggiori di 65 anni) e qui (genitori con figli sotto i tre anni).

