Crans-Montana, richiesta del Niguarda a Villa Scassi per invio urgente di farmaco per trattamento ustioni

La Farmacia dell’Ospedale Niguarda di Milano ha richiesto, in relazione alle cure necessarie per i feriti della tragedia di Crans-Montana, il supporto della Farmacia dell’Ospedale Villa Scassi per l’invio urgente di un farmaco esclusivo e specifico: 15 flaconi di estratto di bromelina, per un costo complessivo di 20 mila euro, non disponibile presso il Niguarda.

“Il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è stato tra i primi in Italia a sperimentare questo farmaco, fondamentale per il trattamento di sbrigliamento delle ustioni nelle primissime ore dal trauma. La richiesta di aiuto arrivata dall’Ospedale Niguarda conferma il ruolo strategico del Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi all’interno della rete nazionale e internazionale dei centri ustioni. Parliamo di una struttura che, grazie a competenze altamente specialistiche e ad un’esperienza consolidata, è certificato dall’European Burns Association tra gli 8 centri in Italia di standard qualitativi di altissimo livello. In Italia ce ne sono solo 8: Genova, Parma, Verona, Pisa, Firenze, Roma, Bari, Catania. Grazie alle sue eccellenze Villa Scassi contribuisce anche allo sviluppo e alla diffusione di terapie innovative che migliorano in modo significativo la sopravvivenza e la qualità delle cure visto che il farmaco è indispensabile per poter operare subito dopo il trauma”.

