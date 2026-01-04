De Benedetto: “Trump e il Venezuela, la guerra come nuova regola dell’ordine mondiale”

“E’ del tutto evidente che l’attacco di Trump al Venezuela sia da leggersi in chiave geopolitica e che affermi una nuova logica di regolazione dell’ordine mondiale ormai esplicitamente estranea al diritto internazionale. Gli stati Uniti di Trump ci dicono che i dazi sono solo una parte del gioco. Quello che ormai emerge chiaramente è che la guerra diventa la strategia reale per affrontare il riallineamento dell’ordine mondiale, nella speranza che l’acquisizione di enormi risorse energetiche – in Venezuela, in Nigeria come in Iran – dia la spinta economica sufficiente per proteggere l’industria americana dall’accelerazione dell’economia cinese ed impedire il collasso della bolla speculativa in cui si è ingessato il capitalismo finanziario di Wall Street.

Con l’aggressione al Venezuela, giustificata senza molta convinzione come risposta al narcotraffico, inizia una nuova fase della storia, che per la prima volta taglia fuori l’Europa dallo scacchiere internazionale, procede in totale autonomia rispetto ai passaggi formali previsti dall’Onu e autorizza di fatto le superpotenze planetarie ad ignorare in futuro qualsiasi riferimento giuridico condiviso nelle dinamiche che regoleranno le manovre di espansione militare.

