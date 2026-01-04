Domenica scorsa in Cristo Re la chiusura del giubileo delle chiese locali

Domenica scorsa, festa della Santa Famiglia, si è chiusa, nella cattedrale spezzina di Cristo Re, la fase del Giubileo 2025 relativa alle chiese locali. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, che ha concelebrato con il vicario generale monsignor Enrico Nuti e con numerosi sacerdoti. Non c’è stata la chiusura della porta santa, in quanto a livello locale non ne era stata prevista l’apertura a inizio giubileo. I canti sono stati eseguiti dalla corale della cattedrale di Cristo Re diretta da Diego Marchini.

L’omelia del vescovo, con la quale monsignor Palletti ha illustrato il significato della celebrazione, è partita dalla sottolineatura dei legami tra la festa liturgica del giorno, la Santa Famiglia e la chiusura del Giubileo: “Non sono due eventi separati, ma l’uno fa riferimento all’altro: la Santa Famiglia fa riferimento al Giubileo in quanto questo è un anno di grazia, e l’anno giubilare a sua volta fa riferimento alla Santa Famiglia: quale comunità possiamo considerare più naturale, fondativa, se non quella della famiglia di Nazareth?”, ha detto il vescovo. “Il Giubileo che abbiamo vissuto – ha poi aggiunto – non è stato semplicemente una serie di celebrazioni o di eventi, bensì un cammino spirituale, invito alla conversione del cuore e al rinnovamento della nostra fede. In questi mesi abbiamo attraversato la porta santa non solo con i nostri passi, ma soprattutto con il desiderio di lasciarci attraversare da Dio, dalla sua misericordia e dal suo amore senza misura”. L’omelia si è così sviluppata sul tema della misericordia: “Il Giubileo ci ha ricordato che Dio non si stanca mai di perdonarci, e che siamo noi, spesso, a stancarci di chiedere perdono. La misericordia non è un’idea astratta, ma un volto, quello di Gesù Cristo – ha detto il vescovo -. È Lui che ci ha mostrato cosa significa amare fino alla fine, accogliere il peccatore, rialzare chi è caduto, dare speranza a chi l’ha perduta. Se questo Giubileo ha lasciato un segno in noi, lo farà nella misura in cui sapremo tradurre la misericordia ricevuta in misericordia donata. Ora, mentre si chiude questo tempo giubilare, non si chiude però l’esperienza della misericordia. Al contrario, essa deve diventare stile di vita, modo concreto di vivere le relazioni quotidiane, in famiglia, nel lavoro, nella comunità cristiana”. Monsignor Palletti ha sottolineato quindi il concetto del Giubileo come tappa di un cammino di vita cristiana che non si conclude: “Non possiamo tornare indietro come se nulla fosse accaduto. Il Vangelo ci chiede di essere testimoni credibili, uomini e donne riconciliati, capaci di perdono, di ascolto, di compassione. Il mondo ha bisogno di questo: non di cristiani perfetti, ma di cristiani autentici, che sappiano rialzarsi e ricominciare ogni giorno”.

“Affidiamo al Signore – ha concluso il vescovo – tutto ciò che abbiamo vissuto in questo Giubileo: le grazie ricevute, le fatiche, le conversioni iniziate, ma anche le resistenze e le fragilità che ancora portiamo nel cuore. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a custodire questo dono e a farlo fruttificare nel tempo. Maria, Madre della Misericordia, accompagni il nostro cammino e ci insegni a fidarci sempre di Dio, anche quando la strada sembra difficile. E il Signore ci benedica e ci custodisca, oggi e sempre”.

