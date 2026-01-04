E’ la prima domenica del mese, ingresso gratuito ad area archeologica e museo di Luni

Ingresso gratuito oggi, 4 gennaio, essendo la prima domenica del mese, al parco archeologico e al museo dell’antica Luni, dalle 8.30 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.30). Nel corso del mese si terrà poi una serie di visite guidate tematiche con l’archeologo; questo il programma:

13 gennaio – ore 15.00

Luna e il sacro. Culti pubblici e devozione privata

Visita guidata con archeologo al museo

Su prenotazione

Un percorso dedicato alle pratiche religiose a Luni, tra culti ufficiali, spazi sacri e forme di devozione privata che raccontano il rapporto tra comunità, divinità e vita quotidiana.

