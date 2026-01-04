“Edificare la bellezza”, a Sarzana un incontro dedicato alla storia del duomo di Milano

La storia del duomo di Milano sarà al centro di un incontro che si terrà venerdì 9 gennaio alle 18 a Sarzana, alla fortezza Firmafede. Mariella Cariotti, preside del conservatorio di Prato, parlerà del tema “Edificare la bellezza”, a cura del Caffè letterario ligustico. L’ingresso è libero ma occorre prenotare al numero 335.8489620 (Giuliana) oppure al numero 349.1959809 (Francesco).
