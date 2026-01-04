Già finita l’avventura spezzina di Cistana, ufficialmente in prestito al Bari

Ha dovuto attendere un giorno in più, ma Andrea Cistana ha lasciato lo Spezia. Il difensore è ufficialmente un nuovo rinforzo del Bari, che ha ufficializzato poco fa l’acquisto dell’ex capitano del Brescia in prestito fino a giugno. Arrivato a luglio come sostituto di Bertola da svincolato, Cistana non è mai riuscito ad entrare negli schemi dello Spezia, né sotto la guida di Luca D’Angelo, né con Roberto Donadoni in panchina. Di fatto fuori dal progetto da ormai due mesi, nonostante una partita da titolare giocata contro il Frosinone una decina di giorni fa, il difensore proverà a rilanciarsi in Puglia.

