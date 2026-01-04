Il Ligorna aggancia la vetta, Scannapieco: “Serie C per ora un sogno”. Vuthaj: “Proteste sulla mia rincorsa? Batto sempre così i rigori”

È una vittoria pesante quella del Ligorna per 3-2 contro il Celle Varazze. Sia per la difficoltà della partita contro la squadra di Pisano sia per il contesto generato in questa diciottesima giornata: con la sconfitta del Vado a Sanremo, i genovesi balzano in testa al campionato di Serie D.

In conferenza stampa i tesserati biancoazzurri si sono espressi con grande soddisfazione. A partire da capitan Paolo Scannapieco, che pur lodando le prestazioni del gruppo vuole definire ancora la Serie C come “sogno” , e bomber Dardan Vuthaj autore di una doppietta.

