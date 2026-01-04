Incidenti in città: scontro auto moto a Pegli, tamponamento in via 30 Giugno con rallentamenti e chiusure

Genova. Ancora incidenti sulle strade di Genova con relativi disagi per il traffico e la circolazione viaria, con un doppio intervento della polizia locale nel ponente genovese e in Val Polcevera.

A Pegli, in via Opisso, poco dopo le 16, si sono scontrate una moto e una macchina, con un impatto “semi frontale” su cui si stanno accertando dinamiche e responsabilità. Ad avere la peggio la ragazza di 25 anni alla guida della due ruote: soccorso sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti.

