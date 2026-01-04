Levanto, chiude i battenti il convento dei Frati minori

La predicazione di san Bernardino da Siena e dei frati dell’Osservanza sia in Liguria sia in Piemonte, avvenuta a partire dal 1430, mosse ovunque l’ammirazione e l’affetto verso i figli di san Francesco. Dopo una sua predicazione a Levanto, le componenti cittadine Borgo e Valle decisero così di erigere, su un poggio sovrastante la città, una chiesa e un convento intitolati all’Annunziata. Ne pose la prima pietra il beato levantese fra Giambattista Tagliacarne, prima di essere nominato – nel 1449 – vicario della provincia d’Oriente.

La bolla “Pia fidelium quorum libet” del papa sarzanese Niccolò V, datata 5 giugno 1453, autorizzava la fondazione. La chiesa venne consacrata nel 1463 dal levantese Oberto Pennello, vescovo di Nebbio in Corsica. Il convento, a sua volta, fu completato nel Seicento, mentre nel 1613 un crollo distrusse parte della chiesa. Alcuni anni fa una convenzione tra la società “HGM” e l’ordine dei Frati minori aveva puntato ad una diversa utilizzazione della struttura, riconvertendola parzialmente, ma il progetto è stato poi abbandonato.

