Migranti, Solidaire attesa martedì alla Spezia: storie di una traversata drammatica

La nave della Ong Solidaire sbarcherà alla Spezia nel pomeriggio di martedì 6 gennaio con a bordo un gruppo di migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. Lo scalo spezzino è stato infatti indicato dal Viminale come “porto sicuro” per l’approdo e lo smistamento delle persone presenti sull’imbarcazione, che già lo scorso agosto aveva raggiunto il Golfo, sbarcando allora 26 migranti. Questa volta il numero esatto dei naufraghi non è stato ancora comunicato, mentre le nazionalità dovrebbero essere sudanese, somala e senegalese.

Sono invece emerse alcune informazioni sulle vicende che hanno coinvolto altri migranti partiti insieme al gruppo poi soccorso dalla Solidaire, mentre la nave, al momento in cui scriviamo, si trova al traverso della Sicilia.

