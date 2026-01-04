COMMENTA
Musei nazionali di Genova, prosegue la mobilitazione del personale per la carenza di organico

Genova. Non accenna a placarsi la protesta dei lavoratori dei Musei Nazionali di Genova. Gli assistenti alla tutela, accoglienza e vigilanza del Ministero della Cultura hanno confermato la prosecuzione dello stato di agitazione, iniziato lo scorso 23 dicembre. Il prossimo appuntamento della mobilitazione è fissato per martedì 6 gennaio, con presidi previsti presso Palazzo Reale dalle ore 13:00 e presso Palazzo Spinola a partire dalle ore 15:00.

Al centro della vertenza, sollevata dalla sigla sindacale USB Pubblico Impiego, vi è una denuncia drastica: attualmente il personale in servizio copre solo il 45% dell’organico previsto. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, questa drammatica carenza rende impossibile garantire orari di apertura così prolungati senza esporre i dipendenti, i visitatori e l’integrità stessa del patrimonio culturale a rischi concreti e quotidiani.

