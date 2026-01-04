COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Palma caduta, scatta task force di Aster per controlli a tappeto. La sindaca Salis: “Metteremo in sicurezza il verde”

Palma caduta, scatta task force di Aster per controlli a tappeto. La sindaca Salis: “Metteremo in sicurezza il verde”

salis palma

Genova. “Le scelte politiche dell’amministrazione precedente non hanno consentito ad Aster di operare con fondi adeguati né di pianificare gli investimenti necessari per valorizzare appieno le competenze e la professionalità dell’azienda nella manutenzione del verde pubblico. Per questo ho dato mandato di attivare, da domani mattina, una task force dedicata, con l’obiettivo di programmare e finanziare, nell’arco di pochi giorni, ulteriori interventi urgenti di cura per le palme malate e di sostituzione per quelle ormai compromesse”.
Con queste parole la sindaca di Genova Silvia Salis ha commentato l’episodio avvenuto questa mattina a Nervi, dove la parte sommitale di una grossa palma è precipitata al suolo, sopra i tavoli e le sedie di un chiosco, per fortuna in quel momento senza clienti nel dehors. Una tragedia sfiorata, dovuta – come ha spiegato la stessa Aster – alla presenza di una infestazione di punteruolo rosso che di fatto ha “mangiato” all’interno della pianta, rendendola instabile.

» leggi tutto su www.genova24.it