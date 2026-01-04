Palma crolla vicino ad un chiosco: tragedia sfiorata a Nervi

Genova. Un grosso pezzo di palma è crollato sotto il peso di sé stesso questa mattina a Nervi, arrivando a sfiorare per pochi centimetri il chiosco di piazza Sciolla davanti alla stazione ferroviaria. Fortunatamente in quel momento esatto non erano presenti passanti o avventori del locale, fino a qualche minuto prima gremito.

Immediato l’intervento sul posto di polizia locale e tecnici di Aster che hanno transennato la zona e fatto partire le procedure di rito. Nei minuti successivi la stessa azienda ha fatto sapere che la pianta “presentava una grave infestazione da punteruolo rosso“.

» leggi tutto su www.genova24.it