Rapallo: Guardia medica pediatrica, obiettivo aumentare i turni

La tradizionale “Tombola della Befana El Dolz” organizzata da Stefano Casagrande ed il suo staff è diventata ormai una tradizione a Rapallo.

L’intero ricavato andrà sostenere, ancora una volta, un servizio indispensabile al territorio.

Con i proventi ricavati dall’ evento , la Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale si pone l’obiettivo di potenziare il Servizio dedicato ai più piccini prevedendo un aumento dei turni rispetto a quelli attualmente garantiti.

Le cartelle sono disponibili presso lo stesso El Dolz in piazza della Chiappa a Rapallo, al prezzo di €3,50.

Un grazie va a Stefano Casagrande, al suo staff e a tutti i commercianti che hanno contribuito a mettere in palio premi meravigliosi. Come sempre divertimento e solidarietà caratterizzeranno questa giornata speciale.

Grazie e tutti coloro che vorranno partecipare!!!

