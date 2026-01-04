Rapallo: Guardia medica pediatrica, obiettivo aumentare i turni

Da Alessandro Paoletti, Presidente Croce Bianca Rapallese
La tradizionale “Tombola della Befana El Dolz” organizzata da Stefano Casagrande ed il suo staff è diventata ormai una tradizione a Rapallo.
L’intero ricavato andrà sostenere, ancora una volta, un servizio indispensabile al territorio.
Con i proventi ricavati dall’ evento , la Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale si pone l’obiettivo di potenziare il Servizio dedicato ai più piccini prevedendo un aumento dei turni rispetto a quelli attualmente garantiti.
Le cartelle sono disponibili presso lo stesso El Dolz in piazza della Chiappa a Rapallo, al prezzo di €3,50.
Un grazie va a Stefano Casagrande, al suo staff e a tutti i commercianti che hanno contribuito a mettere in palio premi meravigliosi. Come sempre divertimento e solidarietà caratterizzeranno questa giornata speciale.
Grazie e tutti coloro che vorranno partecipare!!!