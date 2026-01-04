Recco: “posteggio del marmista”, un futuro a raso tra pubblico e privato

Appena terminati i lavori di manutenzione del viadotto ferroviario di Recco, il “posteggio del marmista” area che trova spazio sotto un’arcata a ponente, sarà definitivamente sistemato come posteggio a raso che il concessionario dell’area (di proprietà delle Ferrovie) dividerà con il Comune: quindi alcuni dei circa 15 posti disponibili saranno privati ed altri a uso pubblico. Il progetto per realizzare anche un piano interrato, risulterebbe antieconomico.
Attualmente il posteggio è in gran parte occupato da mezzi della Croce Verde che, per i lavori al viadotto, ha dovuto spostarli dalla normale sede dove torneranno, coperta non più da telone, ma da una tettoia secondo un progetto concordato con le Ferrovie.