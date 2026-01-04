‘Santa’: il Santo Bambino in processione chiude le Feste di Natale

Una processione per chiudere le Feste di Natale: in attesa di tutte le altre celebrazioni religiose che arriveranno nel 2026. A Santa Margherita si chiuderanno martedì 6 gennaio le celebrazioni del periodo natalizio con la Festa del Santo Bambino, in programma nella parrocchia di San Giacomo di Corte in occasione della solennità dell’Epifania.

Dopo la Santa Messa delle ore 10, è prevista la tradizionale processione con la statua del Santo Bambino, accompagnata dagli artistici crocifissi processionali e dalla Filarmonica Cristoforo Colombo. In caso di maltempo la processione non avrà luogo. La statua del Santo Bambino è attribuita alla scuola del Maragliano, espressione che indica l’ambito artistico legato ad Anton Maria Maragliano (1664-1739), il più importante scultore ligneo genovese tra Seicento e Settecento. Le opere di questa scuola sono riconoscibili per l’intensità espressiva, il realismo dei volti e la ricchezza dei panneggi, elementi pensati per rendere le immagini sacre particolarmente efficaci nelle processioni e nella devozione popolare.

“Come ogni anno – afferma Matteo Bavestrello, uno dei parrocchiani più attivi nel supporto al lavoro di don Luca Sardella a San Giacomo – questa mattina, e cioè due giorni prima dell’evento, abbiamo allestito la cassa processionale. Si tratta di recuperare la struttura portante, montarla, e poi spostare fisicamente la statua di legno che si trova normalmente custodita in una teca sopra un altare a sinistra della navata guardando l’altare principale”.

La Festa del Santo Bambino segna così la conclusione del calendario natalizio cittadino, confermando una tradizione religiosa e culturale profondamente radicata nella vita di San Giacomo di Corte e di Santa Margherita Ligure