Serena e ventosa la prima domenica spezzina del 2026

Sulla Liguria si annuncia una domenica, la prima del 2025, a ciel sereno, eccezion fatta, riferisce il bollettino Arpal, per uno scenario poco nuvoloso previsto sui settori costieri del Levante ligure al mattino. Le temperature saranno in calo fino a metà giornata, poi si faranno stazionarie; con riferimento La Spezia il termometro dovrebbe muoversi tra gli 8 e gli 11 gradi; a Varese Ligure tra gli 0 e i 7. Umidità su valori medio-bassi. Arpal segnala inoltre venti da nord, tra moderati e forti.

L’articolo E’ la prima domenica del mese, ingresso gratuito ad area archeologica e museo di Luni proviene da Città della Spezia.

