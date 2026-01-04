Serie D. Cairese – Chisola Calcio LIVE: il match raccontato in diretta

CAIRESE – CHISOLA (-)

Questa domenica, 4 gennaio, presso lo stadio “C.Brin” è prevista la sfida tra Cairese e Chisola. La Cairese, che arriva da una serie di 3 pareggi consecutivi, cercherà di trovare la prima vittoria in casa che ancora manca. La squadra ospite, invece, attualmente si trova in terza posizione ed è reduce da una vittoria contro il Valenzana per 1 a0. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30 e il match verrà diretto da Previdi Giorgio (MO) insieme a Cavallaro Davide (RO) e Raccagna Marco (TV).

