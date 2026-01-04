Serie D Girone A (18^ giornata): tonfo Vado, beffa Celle, finalmente la Cairese

Tonfo, beffa e finalmente sono le tre parole che riassumono la prima giornata di Serie D del 2026 per le tre savonesi. Il Vado cade clamorosamente contro la Sanremese (qui la cronaca). Un netto 3-0 firmato Grosso, Djorkaeff e Girgi che lascia di stucco Marco Sesia, alla prima sconfitta da allenatore rossoblù. Con questo risultato il Vado perde anche la leadership del campionato, in virtù dello scontro diretto perso a novembre contro il Ligorna.

Proprio il Ligorna fa fuori due savonesi in un colpo solo. Oltre allo smacco al Vado in classifica, la squadra di Pastorino beffa il Celle Varazze (qui la cronaca). Il match dell’Olmo-Ferro finisce 2-3. Al doppio vantaggio dei genovesi con Vuthaj e Dellepiane avevano risposto Donaggio e Capra in avvio di ripresa, poi il rigore di Vuthaj all’83’ ha sancito il successo del Ligorna.

» leggi tutto su www.ivg.it