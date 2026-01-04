Sport, apre il bando Eda-Z per i comuni liguri. Ferro: “Promuoviamo il territorio con progetti di qualità rivolti ai giovani”

COMMENTA
Genova. Nasce un bando destinato ai comuni liguri per la presentazione di progetti coerenti con la metodologia Eda-Z (Educazione all’Avventura per la generazione Z), sviluppata nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo “Eda-Z”, di cui Regione Liguria è partner, con capofila l’Università di Genova. La misura mette a disposizione complessivamente circa 100mila euro di fondi europei, destinati al finanziamento di due progettualità sul territorio regionale.

“Attraverso questa iniziativa – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – vogliamo recuperare e valorizzare risorse europee per sostenere una nuova offerta di turismo esperienziale basata sullo sport outdoor e rivolta ai giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Le attività saranno declinate in chiave avventurosa e avranno come obiettivo quello di favorire l’autonomia, la socializzazione e la consapevolezza ambientale”.

