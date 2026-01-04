Venezuela, anche Europa Verde/Avs al presidio di Piazza Verdi: “Da Usa aggressione arbitraria e brutale”

Anche Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra aderisce al presidio odierno indetto per esprimere solidarietà ai venezuelani e condannare l’intervento statunitense. “Europa Verde/Avs condanna questa arbitraria e brutale aggressione degli Stati Uniti d’America contro il Venezuela – si legge in una nota del gruppo -. Aggressione che non nasconde la violazione del diritto internazionale e la Carta delle Nazioni unite ma se ne fa vanto con dichiarazioni che rivendicano con orgoglio la legge del più forte! Manifestare contro questa aggressione militare non è solo una presa di posizione su un singolo evento, ma un atto che mira a riequilibrare il campo del discorso pubblico, oggi fortemente sbilanciato a favore della logica militare come strumento ‘normale’ di gestione dei conflitti”.

“Manifestare oggi – concludono da Europa Verde/Avs – è anche chiedere al nostro governo di non nascondersi dietro uno stupido quanto inutile vassallaggio. L’universalità e la coerenza nell’applicazione dei principi è fondamentale per la legittimità e la credibilità dell’intero sistema internazionale. Non si può essere ‘elastici’ su questo, i principi sono tali se vengono applicati verso tutti!”.

