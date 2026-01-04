Venezuela-Usa, Sinistra Italiana di Savona: “Aggressione militare che mina le regole della comunità globale”

Savona. “L’attacco degli Stati Uniti contro il territorio venezuelano e la sua popolazione nelle aree civili e militari di Caracas, capitale della Repubblica e degli stati di Miranda, Aragua e La Guaira è un atto di estrema gravità che viola le convenzioni, i trattati e cancella il Diritto Internazionale, mettendo ulteriormente in pericolo le regole della comunità globale”. Così, in una nota, la segreteria provinciale di Sinistra Italiana Savona.

“Con il pretesto di una lotta al traffico di stupefacenti Trump utilizza la forza militare con 150 velivoli, colpisce le istituzioni di uno Stato sovrano, bombarda la popolazione civile (secondo il NYT il bilancio delle vittime è tuttora in corso), sequestra il Presidente Maduro e la moglie per impossessarsi delle ingenti risorse strategiche del Venezuela. La logica neoimperialista e l’azione di stampo colonialista sono inaccettabili: nessuno Stato può arrogarsi il diritto arbitrario di invadere un’altra nazione con azioni belliche, operando un cambio di regime, neppure per colpire e abbattere regimi ideologicamente avversi, né tanto meno può appropriarsi delle risorse naturali come quelle di gas, petrolio, litio, coltan, terre rare e oro”.

» leggi tutto su www.ivg.it