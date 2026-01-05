“Acoustic jazz & blues music”, ripartono le serate nei locali genovesi con due appuntamenti

Genova. Tornano, dopo le feste, gli appuntamenti in musica a cura di Assoartisti Confesercenti. E, come annunciato, dal nuovo anno la rassegna raddoppia, affiancando alle serate jazz al Caffè Campetto di vico San Matteo i concerti blues all’Ex Birrificio Genovese in via delle Grazie.

Ad aprire questo secondo filone saranno, giovedì 8 gennaio, gli “Old School“, vale a dire Gianni Borgo – voce, chitarra e basso – ed Ezio Cavagnaro, alla batteria e percussioni. Il duo, conosciuto nel panorama locale e nazionale, vanta la partecipazione ai più importanti festival blues italiani e un repertorio che spazia dal rock al blues fino al country e alle ballads, in versione sia elettrica che acustica. La serata è a ingresso libero, si consiglia la prenotazione al numero WhatsApp 3755626334.

