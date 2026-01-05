Momenti di tensione in un bar di Levanto, dove un anziano ha cercato di colpire un altro uomo con un coltello; nel tentativo di dividerli è rimasto ferito al collo anche il barista. I fatti risalgono alle 16 circa, quando un uomo di 85 anni è entrato in un esercizio di corso Roma con un coltello da cucina, sferrando un fendente contro un anziano avventore. Quest’ultimo è stato colpito sul giubbotto ma, in quel frangente, è intervenuto anche il barista per disarmare l’85enne, riportando una ferita di striscio. I fendenti non sarebbero stati inferti con particolare forza e, nel primo caso, non hanno provocato ferite; nella colluttazione, invece, il barista è stato colpito al collo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che potrebbero procedere con una denuncia per lesioni al termine degli accertamenti. I feriti sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Levanto, insieme all’autoinfermieristica “India 50”, con un infermiere del 118 Spezia soccorso e un soccorritore della Cri levantese.

L’articolo Anziano armato di coltello entra in un locale a Levanto: barista cerca di disarmarlo e rimane ferito proviene da Città della Spezia.

