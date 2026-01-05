Arenzano, continua il presidio dei vigili del fuoco per l’incendio boschivo vicino alla pineta

Arenzano. Continua a rimanere sorvegliato l’incendio scoppiato questa mattina ad Arenzano, nella zona tra l’Aurelia e la pineta, poco sopra il centro commerciale Coop, all’altezza di piazza Golgi. L’intervento dei vigili del fuoco, durato tutto il giorno, proseguirà nelle prossime ore: la sua diffusione è stata contenuta, ma viste le condizioni meteo, soprattutto a causa del vento, l’incendio non può essere considerato chiuso.

Questa mattina le fiamme sono divampate in un’area adiacente alle abitazioni. Non sono state disposte evacuazioni, ma i vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, hanno consigliato ai residenti di via del Lucertolone di chiudere le finestre o andare altrove per non respirare il fumo.

