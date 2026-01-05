Arenzano, incendio boschivo in mezzo alle case della pineta: Aurelia chiusa

Arenzano. Un vasto incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino ad Arenzano, nella zona tra l’Aurelia e la pineta, poco sopra il centro commerciale Coop. La statale è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sono divampate in un’area adiacente alle abitazioni. Al momento non sono state disposte evacuazioni, ma i vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto, hanno consigliato ai residenti di via del Lucertolone di chiudere le finestre o andare altrove per non respirare il fumo.

